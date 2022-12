The Witcher 3 | le mod compatibili con l’update next-gen per PC | rivelate da CDPR

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quandoha annunciato l’uscita del-gen di The3, la notizia è stata accolta con un misto di entusiasmo e apprensione da molti giocatori su PC: il timore principale era che l’aggiornamento sarebbe entrato in conflitto con le numerosissime mod ideate dai fan nel corso degli anni, al fine di migliorare alcuni aspetti del gioco sin dalla sua uscita nel 2015. Per rassicurare almeno in parte la sua industriosa fanbase, la software house polacca ha pubblicato un post sul suo forum ufficiale in cui vengono elencate le principali modcon, e quelle che purtroppo smetteranno di funzionare correttamente. Il team di sviluppo spiega che l’intenzione di base era quella di realizzare il miglior aggiornamento possibile per The ...