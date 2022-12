Saccheggiata la tomba di Michele Merlo | la rabbia della madre | “Vergognatevi”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ladi, laLadi, il cantante ex concorrenti di Amici morto il 7 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante, è statada ignoti. A denunciare il vergognoso gesto è stata ladell’interprete conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Dalladi, sepolto nel Cimitero Comunale di Rosà a Vicenza, sono stati rubati un anello e una tazza. “Sono già arta con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di ...

... 'Poteva essere salvato dalla morte con un trattamento tempestivo' Michele Merlo, la perizia: 'Sintomi della leucemia evidenti, il medico di base fu imprudente' Cosa hanno rubato dalladi ...Incidente nel Foggiano, morti due amici di 18 e 19 anni: la loro auto è finita contro un albero Michele Merlo,la. La denuncia della madre: 'Gesto ignobile'. Cosa hanno rubato ...Uniti nella vita e nella morte. Dopo oltre mezzo secolo assieme, lui non ha resistito al dolore della perdita dell’amata moglie e 24 ore dopo se ne è andato per un ...Gesti inqualificabili sulla tomba di Michele Merlo, il cantante ex concorrente di Amici e XFactor morto a soli 28 anni causa di una forma aggressiva di leucemia. A denunciare lo scempio ...