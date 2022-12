Pd | Bonaccini | ' scissione? Mi auguro di no'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - Unanel Pd? "Miproprio di no. L'ho detto, se io diventerò segretario lavorerò per un Pd plurale, che include. Se non dovessi prevalere darò una mano a chi vincerà". Lo ha detto Stefanoa Agorà.

e Schlein : ci sarà un rafforzamento del partito o si va verso una divisione. "Non mi pare ci sia una reale possibilità di scissioni" nel Pd "ma soprattutto non me la auguro. Poi bisognerà ...Un sondaggio dà Elly Schlein a soli 5 punti da Stefano. Nel caso vincesse gli ex renziani ... Lo spettro della "" nel caso di vittoria di Schlein ora non è più una voce isolata (il ...Roma, 7 dic (Adnkronos) – Le correnti sono un problema del Pd “Anche, ma non in quanto tali. Se vogliamo essere un grande partito quando esprimono idee sono solo utili per un partito plurale”. Lo ha ...Schlein si lancia all’avventura con la ‘temerarietà’ di chi ha già tutto e che non può perdere niente. Ha la sicurezza di chi è cresciuta nella confort zone di un famiglia borghese. Entra ed esce dal ...