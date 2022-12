Sky Sport

ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai!un tragico e crudele destino non vi ha lasciato scelta e vi ha voluto per sempre insieme anche in paradiso,...il welfare aziendale ha raggiunto un alto livello di maturità e continua a crescere la consapevolezza del ruolo sociale nelle pmi: oltre il 68% delle piccole e medie imprese italiane ha superato ... Juventus, le news di oggi live su caso plusvalenze e inchiesta Checco Zalone, in una delle due serate di Ravenna del suo nuovo spettacolo Amore più Iva, imiti il maestro Riccardo Muti. Mentre, sul palco, ironizza sull'incomprensibilità delle parole pronunciate da ...In Iran continua la protesta di tre giorni dei negozianti, proclamato in tutto il paese dai dimostranti che si oppongono al regime degli ayatollah. Nonostante le minacce della magistratura ...