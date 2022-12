Nuoto | l’Italia ha sempre voglia di rana Nicolò Martinenghi per confermarsi | Simone Cerasuolo molto più che un semplice scudiero

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il primo appuntamento è per la seconda giornata. Con le batterie e le semifinali mercoledì 14 dicembre e la finale il giorno successivo, giovedì 15.saranno impegnati subito nei 100, poi, qualche giorno dopo (batterie e semifinali il 17, la finale il 18) sarà la volta dei 50per i Mondiali in vasca corta di Melbourne.si presenta in Australia da campione mondiale ed europeo in carica (in lunga) sui 100grazie all’oro iridato di Budapest e a quello europeo di Roma. Il bronzo olimpico dei 100di Tokyo 2020 non è a suo agio sui 25 metri come sui 50, ma in corta ha vinto un oro agli Europei 2021 nei 100e un argento ai Mondiali nei 50. Suo è il ...