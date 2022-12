Morta Paola D’Andrea | volto iconico di Uomini e Donne

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), storica ex componente del ‘pubblico parlante’ diè venuta a mancare a causa di una malattia.ha lasciato il posto del pubblico circa 10 anni fa Durante il programma di Canale 5,ha espresso più volte la sua opinione chiara e sincera sui vari tronisti. L’annuncio di Rosy Chiarelli A dare l’annuncio della sua morte sui social è stata Rosy Chiarelli, un altro exdi. La donna oggi, su Instagram, ha postato una foto che la ritrae insieme aed ha scritto: “CIAO AMICA MIA TVB”. Il messaggio toccante di Deianira Marzano Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio. In particolare Deianira Marzano ...

