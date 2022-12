Mondiali | tifosi del Marocco aggrediti con catene e manganelli mentre festeggiano a Verona | 13 denunciati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Aggressioni feroci, con colpi di catena econtro le auto che procedevano in carosello. Aun gruppo di persone ha aggredito idelche festeggiavano la storica qualificazione ai quarti dei, dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Spagna. Una donna è rimasta leggermente ferita dalle schegge dei finestrini infranti. Una dozzina di persone, tra cui potrebbero esservi anche esecutori materiali delle violenze, sono state fermate da polizia e carabinieri. In tredici sono statia piede libero e, stando a quanto riporta LaPresse, sarebbero legati ad ambienti di estrema destra. Sono tutti veronesi. In un video amatoriale, postato sui social, si vede un gruppo di 5-6 persone che dal lato della strada si avvicinano correndo a un’auto dalla ...