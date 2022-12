Mondiali 2022 | Portogallo a valanga 6-1 contro la Svizzera Nei quarti dovrà affrontare il Marocco di Amrabat

Dopo l'eliminazione daidi calcio in Qatar , il Giappone non ha smesso di stupire il pubblico di tutto il mondo, così come gli organizzatori dell'evento. Dopo aver perso ai calci di rigore durante gli ottavi di ...L'ultimo ottavo di finale deidi Qatarsi è chiuso con la vittoria netta del Portogallo per 6 - 1 nei confronti della Svizzera . Grande protagonista con una tripletta Gonaalo Ramos, che ha giocato al posto di ...Le armi vincono su tutto, anche sull’inflazione. Nel 2021, per il settimo anno consecutivo, le vendite mondiali sono aumentate a 592 miliardi di dollari, +1,9% in termini reali rispetto al 2020. La cr ...Ad un passo dalla storia. Autore di una sola rete nella fase a gironi, Cristiano Ronaldo cercherà questa sera di infrangere il tabù del digiuno di gol nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale ...