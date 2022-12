LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2022 in DIRETTA | Sergio Massidda a confronto con i big nei -61 kg

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.01: E’ il momento del vice campione Mishvelidze con 130 kg 23.00: Fallisce il tentativo a 129 kg il vietnamita Nguyen 23.00: Sollevati 129 kg da Saputra che alza l’asticella a 132 kg 22.59: Saputra ha sollevato 128 kg e ora prova con 129 22.58: E’ il momento dell’indonesiano Saputra,ha passato la misura e farà il primo tentativo a 130 kg 22.57: Al terzo tentativo il campione del mondo Shin piazza la zampata e va momentaneamente in testa con 127 kg sollevati 22.54: Ancora un tentativo fallito da Shin a 127 kg 22.53: Fallito il primo tentativo a 127 kg dal coreano Shin, campione del mondo in carica 22.52: Il vietnamita Nguyen solleva 126 kg 22.52: Tentativo fallito a 126 per Marinov che si ferma a 124 kg 22.50: Il bulgaro Marinov solleva124 kg 22.45: 121 kg sollevati dal bulgaro ...

OA Sport vi proporrà la DIRETTA del gruppo A della categoria - 61 kg dei Campionati Mondiali di Pesi, rassegna in programma a Bogotà in Colombia dal 5 al 16 dicembre.