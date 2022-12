Lazio | Lotito si tiene stretto Pedro | 'Non mi lascio scappare quel fenomeno'

E poi: "vendi laall'emiro del Qatar, per favore"....pagare gli interessi del 3% sul piano rateizzazioni (come avviene per tutti) Roma 10/09/2017 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Claudio...Fonte: Il Tempo Si è preso la scena durante la premiazione di lunedì sera alla Casa del Jazz, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, che ha ricevuto il premio Colalucci… Leggi ...Il Mef contrario all’emendamento che posticipa i debiti fiscali e contributi. Si sfalda in Senato il fronte quasi bipartisan che aveva proposto la norma. Oggi vertice decisivo. Grande attivismo di Lot ...