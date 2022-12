La miglior grappa d’Italia si produce in Piemonte

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Distillerie Berta, storica azienda con sede a Casalotto Mombaruzzo, per la suaInvecchiata Selezione Del Fondatore Paolo Berta 2002, si aggiudica il titolo “2023, ottenendo così il massimo riconoscimento che viene assegnato ogni anno dalla Fondazione Italiana Sommelier. Si è svolta infatti, sabato 3 dicembre, presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, la cerimonia di premiazione ufficiale durante la presentazione della venticinquesima edizione della Guida Bibenda 2023, diretta da Franco M. Ricci. LaInvecchiata Selezione del Fondatore Paolo Berta 2002 è unache, all’esame visivo, si presenta con un colore ambrato, decisamente invogliante. Molto ampio il naso, che evidenzia aromi stratificati, in cui frutta secca e aromi tostati si ...

Agenzia ANSA

