Giorgia Meloni minacciata di morte | perquisizioni in Sicilia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Minacce alla premiervia social: la polizia postale ha indentificato e perquisito un 27enneno. L’uomo è indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio dei ministri. Su disposizione della procura della Repubblica di Siracusa, personale della polizia postale e della Digos ha eseguito una perquisizione nei confronti del giovane. L’uomo, disoccupato, è residente in provincia di Siracusa. Secondo quanto riporta l’Ansa, la polizia ha sequestrato dispositivi elettronici e, durante la perquisizione informatica, ha avuto conferma che gli account social era dell’indagato per le minacce a. A quel punto gli account sono finiti sotto sequestro. Indagini sono in corso su diverse apparecchiature. A eseguire lesono stati gli uomini della ...

e Ginevra minacciate sui social: 'Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia' Il giallo dello yacht dell'oligarca Mazepin (amico di Putin): via da Olbia e riapparso in Tunisia, ora è ...Attesi sul Palco Reale, come Cerimoniale vuole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , la Presidente del Consiglioe il Presidente del Senato, Ignazio La Russa , e per la ...