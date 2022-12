GF VIP nuovi concorrenti | Alfonso Signorini svela chi entrerà nella casa e quando | non solo la mamma di Giulia Salemi…

...tener conto deistandard di sicurezza e del cambiamento della posizione del driver, in testa al convoglio, ma è riuscita a mantenere una grande vetrata che regala ai passeggeri dell'area...... ha svelato che nella famosa Casa di Cinecittà arriveranno 'parecchiconcorrenti' , alcuni prima di Natale e altri subito dopo. Le ultime rivelazioni di Signorini sul cast del GfAlfonso ...Ginevra Lamborghini Ginevra Lamborghini avrebbe rivisto sua sorella Elettra. Ricordiamo come la 30enne sia stata una dei partecipanti all’ultima edizione del Fratello Vip. L’ereditiera è stata in segu ...Nessuno crede all'interesse di Luca verso Nikita, neanche Alfonso, ma in realtà neanche Luca stesso: cosa ha rivelato il conduttore ...