Formula 1 - Le Sprint raddoppiano | saranno sei nel 2023

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La1 ha ufficializzato i circuiti sui quali si correranno le sei garedel MondialeBaku, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Losail, Austin e Interlagos. 6 eventi nel. Il circus della F.1 lavora senza sosta per l'organizzazione del campionatoe oggi ha confermato che leRace del prossimo annoil doppio rispetto alla stagione appena andata in archivio. I circuiti scelti per l'innovativo format sono accomunati da zone ad alta velocità e opportunità di sorpasso, ideali per creare grande azione quando il gruppo è compatto. Non sorprende, dunque, la scelta di depennare il circuito di Imola da questo format: l'esperimento del 2022 è stato un flop, ma considerando le difficoltà di sorpasso al Santerno c'era ...

