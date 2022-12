“Chi è davvero il mio fidanzato?” | 18enne posta su Instagram i lividi e denuncia il suo ex

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le gambe piene di, il volto tumefatto e sconvolto di chi ha subìto violenza, e la domanda: “Chi èil mio?”. Una diciottenne ex liceale del Tasso di Roma ha pubblicato suun post perre gli abusi chedi aver ricevuto dal suo ex compagno quando ancora aveva 17 anni, la notte del 21 settembre. “Mi ha aggredita, spinta e sono caduta a terra”, dice. Ai carabinieri risultano quattro segnalazioni per stalking quest’anno: racconta di essere stata seguita per strada tra corso Trieste e Piazza Bologna. Per laè stato avviato il percorso del codice rosso. Nel suo ex liceo negli ultimi due giorni le studentesse hanno organizzato durante la ricreazione un’assemblea lampo raccontando la sua storia ed esponendo uno striscione ...