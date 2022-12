Borsa | Asia chiude in calo dopo i dati sul commercio in Cina

Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori di una recessione negli Stati Uniti ed in vista delle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Sui mercati pesano anche i dati ...Sessione debole per il listino di Tokyo e per le altre principali borse asiatiche, sulla scia delle vendite registrate a Wall Street, mentre si rafforzano i timori di una recessione negli Stati Uniti. ... Borsa: Asia in ordine sparso, occhi sui tassi, Tokyo +0,24% Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori di una recessione negli Stati Uniti ed in vista delle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. (ANSA) ...Borse asiatiche affossate dal sentiment negativo che continua a persistere a livello globale, a partire da Wall Street. Ieri altra sessione negativa per la ...