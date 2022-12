Arriva la sospensione delle multe ai non vaccinati Ecco fino a quando Cosa c’è da sapere

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si è discusso tanto sulleda 100 euro, fatte ai danni dei no-vax. Come qualcuno ricorderà, erano provvedimenti amministrativi indirizzati agli over 50, docenti, operatori sanitari e forze dell’ordine che avevano rifiutato di vaccinarsi per il Covid-19. La proposta erata durante l’iter alla Camera del dl Aiuti ter, ma le cose poi non si erano finalizzate. Ora però è il parlamento a pensarci. Precisamente la commissione Giustizia del Senato, che ha approvato un emendamento all’interno discusso decreto “Rave” che sospendeal 30 giugno 2023 “le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione”. Le stesse previste dalla normativa sull’obbligo vaccinale del 2020-21. Il cambio di passo è stato proposta dal capogruppo della Lega Massimiliano Romeo e dai suoi colleghi Erika Stefani e Manfredi Potenti. Tra l’altro le ...

