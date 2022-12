Alfonso Signorini sul salvataggio di Patrizia Rossetti | “Il pubblico ha capito”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip persono come dei figliocci a cui lui tiene molto. Spesso ha confessato di sentirsi molto affezionato a loro perché li ha scelti uno ad uno, ascoltando le loro storie e cercando di scoprirli in tutti i loro aspetti. Nel corso di quest’edizione però è stato difficile capire effettivamente chi siano i suoi pupilli o quelli che vorrebbe avere sempre nella Casa. In una recente intervista a Casa Chi, si è esposto un po’ di più su una delle over che maggiormente sta catalizzando l’attenzione del. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La stima diper: “È veramente una concorrente molto diretta” Le concorrenti over di quest’edizione sono state le più vivaci e ...