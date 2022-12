Verona | l’Aiac | «soddisfatti per l’arrivo di Zaffaroni»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’associazione italiana degli allenatori si dice soddisfatta delsulla panchina deldiad affiancare Bocchetti, l’associazione italiana degli allenatori, ha accolto con soddisfazionedisulla panchina delad affiancare Bocchetti. Di seguito le loro parole. «Le ultime scelte societarie, arrivate in un tempo congruo, hanno riportato il caso in un quadro di rispetto formale delle regole, aspetto che registriamo positivamente. Nell’inviare al’augurio di buon lavoro,auspica che la sua gestione sia legittimata anche sul piano sostanziale. E in tal senso continuerà a vigilare». L'articolo proviene da Calcio News 24.