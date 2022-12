(Di martedì 6 dicembre 2022) Una visione e un piano complessivi e tre grandi urgenze:dell', sterilizzazione deie tasse che non penalizzino nel contessto internazionale., l'associazione che aggrega e ...

Agenzia ANSA

Le aziende riunite inoccupano oltre 4000 lavoratori con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro movimentano circa il 60% dei containers dei nostri porti Nel paper l'associazione chiede, fra ...Le aziende riunite inoccupano oltre 4000 lavoratori con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro movimentano circa il 60% dei containers dei nostri porti Nel paper l'associazione chiede, fra ... Uniport: servono subito misure su costi energia e canoni - Economia Uniport, l'associazione che aggrega e rappresenta aziende che svolgono nei porti italiani, in regime di autorizzazione, chiede così, in un position paper, una serie di provvedimenti e interventi per m ...