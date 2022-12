Traffico Roma del 06-12-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sulla tangenziale ancora chiusa per incidente la galleria in direzione San Giovanni auto in fila da Corso Francia in direzione Olimpico code tra via dei Monti e via dei Campi Sportivi ripercussioni per ilproveniente dal tratto Urbano della A24 anche sulla carreggiata esterna del raccordo disagi per incidente file tra la Cassia bis via di Boccea sempre in esterna di a tratti tra laFiumicino e la centrale del latte in interna abbiamo code tra la diramazionenord e la Tiburtina e poi tra la Casilina e l’ardeatina incidenti erallentato in piazza dell’esquilino in prossimità di in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in direzione del Piazzale Clodio altri incidenti sono segnalati in via Po altezza via Sgambati è in via ...