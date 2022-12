Teo Teocoli | la Gialappa’s e una grande puntata di “Mai Dire Fazio”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 dicembre 2022) Felice Caccamo e latv di Maigol La Repubblica, di Antonio Dipollina, pag. 46 L’uomo più divertente in circolazione e con un talento da paura, intatto nel tempo, nell’essere divertente improvvisando, ha la bellezza di 77 anni e si chiama Felice Caccamo. Si esagera, ovvio — altri sono divertenti come lui — ma Caccamo è speciale, è ricomparso dopo chissà quanto, ha indossato la divisa azzurra come il cielo e il mare di Napoli ed è stato come se il tempo non fosse mai passato. Caccamo si interfaccia per forza di cose con Teoe domenica sera, in quella che per l’occasione Fabioha trasformato in una riedizione dei fasti tv del passato (Maigol, soprattutto) si è prodotto in una performance d’antologia, improvvisando sempre, al volo, qualunque cosa gli dicessero ? Comicità ...