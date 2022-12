Storico Marocco | vola ai quarti con Bono frontman Flop Spagna | ancora fuori agli ottavi e ai rigori

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022)non solo degli U2, ma anche del. Il forte portiere del Siviglia, finito nei titoli non per le sue prestazioni ma per lo strano “forfait” a pochi secondi dal via del match col Belgio, tornato tra i pali contribuisce sensibilmente a scrivere la storia in casa nordafricana, che per la prima volta arriva aidi finale dei Mondiali, eguando anche il record di Ghana, Senegal e Camerun, le uniche altre selezioni africane giunte così avanti nella competizione. Portogallo o Svizzera per contendere un posto in semifinale, e quello sarebbe un risultato unico,e fragoroso. Lo è già essere tra le migliori, peraltro con merito. Un pareggio ai gironi con la Croazia, poi le vittorie col Belgio e col Canada che hanno fatto capire che con i ragazzi di Regragoui, ...