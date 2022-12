RISULTATI | NJPW “World Tag League Super Junior Tag League 2022” 05 12 2022 Day 12

The Shield Of Wrestling

di WWE Crown Jewel 2022 Brock Lesnar batte Bobby Lashley Bobby Lashley ha letteralmente ...abbia ricordato il passato di Balor nel Bullet Club e abbia citato Karl Anderson come attuale...di Forbidden Door Trios Tag Team Match : "The Wizard" Chris Jericho, Sammy Guevara (... purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in ... NJPW WTL 2022 e SJTL 2022 - Risultati Day 12 NJPW World Tag League 2022 e Super Jr. Tag League 2022 : ecco tutti i risultati del Day 12, quest’oggi dedicato interamente agli heavyweights. La New Japan Pro-Wrestling è impegnata con i due tornei ...Dopo una serie di giornate dedicate a questo torneo, finalmente la STARDOM ha incoronato le vincitrici del 2022 ...