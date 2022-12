Portogallo-Svizzera | le probabili formazioni | la scelta su Rafael Leao

Alle 20, anche in questo caso sfida apertissima tra due squadre qualificate agli ottavi non senza patire. Ilè passato come primo del gruppo H insieme alla Corea che ...... decisiva per l'approdo ai quarti di finale Le critiche, le voci di mercato, niente smuove Cristiano Ronaldo dall'obbiettivo vittoria di oggi contro la, con in palio l'ultimo posto ...La prima fase a eliminazione diretta termina con due partite: alle 16 le Furie Rosse incontrano il Marocco, alle 20 Cristiano Ronaldo e compagni cercano la qualificazione contro la Svizzera. I quarti ...A poche ore dalla partita contro la Svizzera Cristiano Ronaldo ha scritto un messaggio sui social: "Oggi è per il Portogallo! Per i portoghesi! Per noi e per i nostri fratelli! Oggi è per tutti i sogn ...