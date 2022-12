Palazzo Reale | aperture serali 8 e 9 dicembre | in diretta l’allestimento dell’albero di Natale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, giovedì 8 e venerdì 9, tornano lestraordinarie con l’iniziativa “l’Albero dei desideri” dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) durante le quali è possibile visitare l’Appartamento Storico al costo ridotto di 2,00 euro. Come da tradizione, nella giornata dell’8, sarà allestito sullo Scalone d’Onore dil’albero diche quest’anno sarà addobbato in, durante l’orario di visita. Per l’occasione, ai piedi dell’imponente albero di, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno ...