L’invasione marocchina spaventa Luis Enrique | Doha come Rabat agli ottavi

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’unica consolazione per la Spagna è che per motivi cromatici la netta maggioranza dei tifosi del Marocco sugli spalti dell’Education City Stadium si noterà poco. Quel che è certo, però, è che la Nazionale diè destinata a giocare l’ottavo di finale del Mondiale in Qatar in una bolgia avversa. Con una capienza di 47.000 spettatori, lo stadio ospiterà in base alle previsioni Fifa circa 25.000 tifosi marocchini e solo 5.000 spagnoli, mentre il resto dei biglietti è nelle mani del pubblico neutrale di casa, che fin qui ha guardato con simpatia alla Spagna, ma che potrebbe volgere il suo tifo all’ultima selezione araba rimasta in corsa. Insomma, il Marocco si prepara a giocare in casa una partita che può essere storica per entrambe.in conferenza stampa minimizza: “Mi ricorda la partita degli ...