(Di martedì 6 dicembre 2022) La vittoria delcontro laai calci di rigore è una vera impresa. La selezione nordafricana riesce ad eliminare la Nazionale guidata da Luis Enrique grazie all’eroico portiere Bono che para due rigori. In Francia esultano al passaggio dei marocchini esottolinea che la vittoria è meritata. Sul giornale francese si legge “I marocchini avrebbero potuto avere grandi rimpianti dopo le tre grosse occasioni mancate da Walid Cheddira a fine partita, ma alla fine hanno gestito i loro rigori meglio degli spagnoli. Se Badr Benoun, terzo tiratore, ha mancato il suo tentativo, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech eAchraf Hakimi hanno permesso aldi passare al turno successivo”. La gioia dei francesi nasce dal fatto che lungo il cammino per la finale la...

IlNapolista

Mentre 'il Brasile e lo spettacolo della nazionale verdeoro con il titolo di una famosa canzone francese di qualche anno fa: 'Alors on ...Kylian Mbappé si prende, nuovamente, la Francia . Dopo il 3 - 1 alla Polonia e la conquista dei quarti di finale in Qatar,ha deciso di celebrare la sua stella più splendente in prima pagina nell'edizione odierna di lunedì 5 dicembre. La squadra di Deschamps ha tutte le carte in regola per confermarsi Campione ... L'Equipe celebra il Marocco e soprattutto l'eliminazione della Spagna - ilNapolista