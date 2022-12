È la settima donna più potente al mondo Forbes incorona Meloni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giorgiaè la 'piùal' nel 2022. Lo riporta la classifica 'World's Most Powerful Women' stilata dalla rivista. Come riporta un articolo di.com, la premier è l'unica italiana presente nella classifica. Giorgiaè lapiùdelhttps://t.co/q7Q8VvEVvE —Italia (@Italia) December 6, 2022occupa la posizione più alta tra tutti i nomi nuovi presenti. È la terza europea e la quarta politica, alle spalle delle tre donne che occupano il podio assoluto: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quella della ...

