Cuneo battezza il tour de force | coach Ortenzi | “Porto Viro ci ha dato la giusta carica ”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Foto: Fabio Verducci Giovedì (ore 18) l’undicesima tappa del girone di andata. Giungono al PalaGrotta i grandi sconfitti della passata stagione. Dopo una Coppa Italia ed un sogno promozione svaniti proprio al foto finish con due finali perse al cospetto di Reggio Emilia,si è affacciata alla terza stagione consecutiva in A2 con un progetto rinnovato. Il nuovo presidente Gabriele Costamagna ha scelto Max Giaccardi al timone del roster 2022/23. Conferma importante in cabina di regia per un veterano della categoria come Mattia Pedron, undicesima stagione consecutiva in A2, affiancato dall’esordiente marchigiano Lorenzo Esposito. Andrea Santangelo, ex Ortona, chiude la diagonale insieme al prodotto del settore giovanile, cubano e figlio d’arte, Luca Abreu Cardona (papà Maikel fu protagonista proprio adal 2000 al 2004). In banda al ...