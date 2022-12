“Chiudi la bocca” GF Vip 7 | scontro tra Orietta Berti e Pamela Prati | scoppia il caos

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) GF Vip 7,come non si era mai vista: attacco frontale adurante la diretta. Una fiammata che ha incendiato lo studio, e il programma, travolto dalle critiche dopo il rientro di Ginevra Lamborghini che ha fatto infuriare i fan. Durissimi i commenti contro Alfonso Signorini. “Un concorrente squalificato in passato non era neanche ammesso negli studi e ora lo fanno addirittura rientrare??? E per cosa? Per il triangolo Lamborghini/Antonino/Oriana?? Ma la redazione e Signorini l’hanno capito che non c’è storia tra Ginevra e Antonino? Perché devono cercare e inventare una dinamica addirittura da fuori la casa?? Che povertà di idee”.sulla questione non è intervenuta, ma ha avuto modo di attaccareieri, tra l’altro, ...