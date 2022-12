Carlo Nordio vuole una profonda riforma delle intercettazioni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il ministro della Giustizia ne ha parlato in modo molto critico, descrivendole come «uno strumento micidiale di delegittimazione»

Così, al Senato, il Guardasigilli. Le intercettazioni tramite la "diffusione selezionata e pilotata", prosegue, sono ormai divenute uno "strumento micidiale di delegittimazione ...Lo ha annunciato il ministro della Giustizia,, illustrando presso l'aula della Commissione Giustizia del Senato le linee programmatiche del suo Dicastero. Corruzione, la rivoluzione di ...Carlo Nordio, ministro della Giustizia, in commissione al Senato ha enumerato gli obiettivi del suo programma sul tema ...Il senatore e leader di 'Italia Viva', arrivando in tribunale a Roma per testimoniare nel processo Consip che vede tra gli imputati anche il padre ...