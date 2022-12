Ultime ore di maltempo | poi attenzione alla nebbia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Permane un’area di bassa pressione sul centro Europa che coinvolge anche le zone settentrionali italiane. Tale area depressionaria tenderà a traslare verso est lasciando spazio ad un temporaneo miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 5 dicembre 2022 Tempo Previsto: al mattino su centro-nord regione (medio-alte pianure, Alpi e Prealpi) molto nuvoloso con piogge e nevicate sopra i 1200-1400 m. Su bassa regione (basse pianure ed Appennino) molto nuvoloso ma con precipitazioni occasionali o assenti. Tendenza in giornata ad attenuazione dei fenomeni con ancora nubi ma con fenomeni assenti o occasionali in pianura e presenti solo su su Alpi e Prealpi, via via meno importanti. In serata tendenza ad aperture.Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 9 e 12°C. Minime in calo e raggiunte in ...