Ucraina | Wsj | “Usa hanno modificato Himars per impedire possano colpire la Russia”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Pentagono ha segretamentei sistemi missilistici avanzati inviati inperche potessero essere usati contro il territorio dellae così provocare un’escalation del conflitto. E’ quanto rivela il Wall Street Journal, riportando che da giugno ad oggi gli Stati Unitifornito a Kiev 20 High Mobility Artillery Rocket Systems, i cosiddetti, modificandoli in modo da non poter lanciare missili a lunga gittata. Insieme agli, gli Usainviato ini Guided Multiple Launch Rocket System, Gmlrs, con una gittata di 50 miglia, circa 80 chilometri, che sono stati usati perdepositi di munizioni e centri di comando russi all’interno ...

... Gmlrs, con una gittata di 50 miglia, circa 80 chilometri, che sono stati usati per colpire depositi di munizioni e centri di comando russi all'interno dell'. Nell'annunciare l'invio di questo ...... Gmlrs, con una gittata di 50 miglia, circa 80 chilometri, che sono stati usati per colpire depositi di munizioni e centri di comando russi all'interno dell'. Nell'annunciare l'invio di questo ...Il Pentagono ha segretamente modificato i sistemi missilistici avanzati inviati in Ucraina per impedire che potessero essere usati contro il territorio della Russia e così provocare un’escalation del ...(Adnkronos) - Il Pentagono ha segretamente modificato i sistemi missilistici avanzati inviati in Ucraina per impedire che potessero essere usati contro il territorio della Russia e così provocare un'e ...