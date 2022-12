Traffico Roma del 05-12-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A1Napoli tra le uscite di Colleferro e Valmontone in direzione diintenso ilsulla diramazionesud con code tra Torrenova il raccordo trafficata anche la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso ilsul tratto Urbano della A24 Conco detrarre la tangenziale estincolonnato sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto del Beh maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più ...