Scontri nel ghetto | cosa c' è dietro le aggressionie degli uomini di Soumahoro

Il campionato 2022 si è chiuso con il bis iridato di Max Verstappen , già sul tetto del mondo2021 e capace, anche grazie al contributo di Sergio Perez, di riportare in alto la Red Bull in ......... ultima del girone di andata (turno infrasettimanale di giovedì 8 dicembre il Pianella riposa) ... Finite le partite più complicate con le squadre più toste, da domenica iniziano glidiretti ...La polizia morale non è stata abolita, ma il procuratore generale di Teheran ne ha preso le distanze. La strada verso lo scioglimento è lunga, ma la sua messa in discussione ci dimostra che in Iran è ...L'Iran è nel caos e il regime di Teheran usa il pungo di ferro ... Nei mesi scorsi si sono già verificati duri scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti scesi in pizza in varie città iraniane ...