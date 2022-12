Sanremo 2023 | I Jalisse esclusi per la 26esima volta | l' assurda storia del celebre duo

Amadeusgeddon, the day after: la "zero operazione nostalgia" degli Articolo 31, #levantetrema, il docufilm di Elodie, i Jalisse che non mollano, l'incontenibile entusiasmo di Colapesce e ...Domenica l'annuncio dei 22 big in gara, lunedì ecco un altro annuncio: Francesca Fagnani co - conduttrice al fianco di Amadeus di una serata del festival di. La conferma è arrivata direttamente dal direttore artistico della kermesse nel corso di Viva Rai2!, il morning show condotto da Fiorello. Una bella occasione per la conduttrice di "...Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del festival di Sanremo 2023: lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello. «È un onore, ...Paola e Chiara sono tra i 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Dopo l’annuncio di Amadeus, lo hanno comunicato anche loro sui social, incantando i fan con dei look coordinati e scintillanti e i ...