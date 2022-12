Roma | ubriachi festeggiano la vittoria dell’Inghilterra e sfondano una vetrina | denunciati

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Hanno rotto a pugni ladi una gelateria di piazza Navona. Due inglesi per festeggiare ladella loro squadra contro il Senegal ai Mondiali e il conseguente passaggio del turno ai quarti di finale sono andati in giro per le strade del centro gridando, fino a quando si sono trovati davanti all’esercizio commerciale e hanno iniziato a prendere a pugni la. Pugni contro ladella gelateria Si tratta di due uomini che poco dopo le 22, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, hanno raggiunto la gelateria di piazza Navona e si sono scagliati, senza alcun motivo apparente, contro la. In quel momento nel negozio c’erano diversi clienti che di fronte al trambusto provocato dalla coppia di inglesi, temendo anche per la propria incolumità, si sono spaventati tanto da ...

