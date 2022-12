Reddito di cittadinanza | una pericolosa menzogna ed illusione

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Fa discutere in queste settimane il provvedimento del governo Meloni suldi. Il Movimento 5 stelle, com’era ampiamente prevedibile, si sta mobilitando in questi giorni con il suo leader Giuseppe Conte, per raccogliere il malcontento delle piazze. Dove? Soprattutto al Sud: è qui che ilha avuto maggiore distribuzione. E dove (strano caso) i pentastellati hanno raccolto maggiori consensi alle ultime politiche. Ora aldilà di considerazioni prettamente tecnico-politiche, la questione del “sì-no” merita un importante riflessione morale e culturale. Perché le conseguenze maggiori che questa misura ha prodotto, a parte quelle economiche, sono soprattutto sociali: alimentando unae un’molto ...

A dicembre 2022 il pagamento deldiarriva con in anticipo rispetto al consueto calendario dei pagamenti INPS , per via delle festività natalizie. Il tutto in attesa dell'entratta in vigore, ormai imminente, ...... dall'intervento sull'ergastolo ostativo passando dal dl anti - rave e al lavoro sulla manovra, dal Pos al tetto del contante, intervento suldicompreso. 'Sono molto soddisfatta ...Non si fermano gli accertamenti dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, mirati alla verifica del possesso dei requisiti utili alla concessione del Reddito di Cittadinanza. Le nuove verifiche, ...Taglio aiuti contro il caro benzina: fatto! Taglio Reddito di cittadinanza a chi non arriva a fine mese: fra 8 mesi! Taglio istituti scolastici: programmato! Taglio rivalutazioni pensioni: fatto!