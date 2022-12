Ponte sullo Stretto | l' Europa apre ad aiuti concreti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - La Commissione Europea sarebbe "onorata" di aiutare concretamente l'Italia nell'avvio del, a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. Così la commissaria ai Trasporti Adina Valean al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti vicine allo stesso leader della Lega. Salvini e Valean sono stati a cena, ospiti dall'ambasciatore Stefano Verrecchia a Bruxelles, in vista del Consiglio Trasporti. Valean ha ringraziato l'Italia per il supporto ai "Corridoi di Solidarietà" Ue per esportare il grano dall'Ucraina e ha confermato l'attenzione della Commissione sul tema del traffico al Corridoio del Brennero e sul completamento della Tav Torino-Lione e del Tunnel di Base del Brennero. Salvini e Valean si erano già ...

La Commissione Europea sarebbe "onorata" di aiutare concretamente l'Italia nell'avvio delStretto, a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. Lo ha confermato la Commissaria ai Trasporti Adina Valean al Vicepremier e Ministro delle ...La Commissione Europea sarebbe 'onorata' di aiutare concretamente l'Italia nell'avvio delStretto, a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. Lo ha confermato la Commissaria ai Trasporti Adina Valean al vicepremier e ministro delle ...E sull'Italia cosa succederà Scopriamolo insieme. Tendenza meteo per il Ponte dell'Immacolata L'Italia verrà interessata marginalmente da questa ondata gelida, in particolare il Nord. In concomitanza ...STRA - Si tinge di giallo l’incidente mortale successo nella serata di sabato sul cavalcavia di Ponte Alto, a Paluello di Stra. L’uomo, identificato per il 67enne Dezso Demeter, ...