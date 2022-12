Neymar al rientro | contro la Corea sogna una notte da incorniciare

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dopo due sfide saltate per l’infortunio all’esordio mundialla Serbia,è chiamato a mostrare tutto il suo talento nel match degli ottavi di finale a Qatar 2022 che vedrà il Brasile opposto alladel Sud. Dopo giorni di dubbi sulle condizioni dell’attaccante del Paris Saint-Germain, per l’infortunato ai legamenti della caviglia destra, la conferma del ct della Selecao Tite: “ci sarà”. O Ney si è allenato regolarmente con i compagni nella rifinitura a Doha. Mentre le stelle di Messi e Mbappé hanno già messo in mostra gol e giocate,, deve ancora lasciare un segno su questa coppa del mondo che per l’attaccante 30enne potrebbe essere l’ultimo. A Brasile 2014realizzò due doppiette nella fase a gironi salvo poi infortunarsi nei quarti ...

