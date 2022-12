Napoli | si riparte da Osimhen e Kvara

CalcioNapoli1926.it

Sie al 3' punizione dal limite per il Fanfulla: Siani conclude direttamente in porta e ... A disp: Colnaghi, Vitanza, Pelucchi,, Ouaqit. Allenatore: Emiliano Bonazzoli Giana Erminio (3 - ...Salvatore Salvo, della Pizzeria Salvo a, insieme al fratello Francesco, ... Nel 2006 torna in Italia entrando a far parte del team di Cracco - Peck a Milano mal'anno ... Il Napoli di Spalletti riparte dal 4-3-3. Nessuna variazione tattica all’orizzonte L’Inter è da ieri sera a Malta. Un soggiorno utile (che prevederà due test amichevoli) e che allenerà i muscoli della squadra di Inzaghi, orientata dal 4 gennaio (contro il Napoli) a ripartire subito ...Nella 10ª giornata di Serie B rallenta la Lazio, il Napoli accorcia e alle loro spalle centrano i tre punti Ternana e Cesena.