Globalist.it

torna in scena a Milano e lo farà insieme al collega Carlo Greco . I due, dal 9 all'11 dicembre, saranno impegnati al Teatro San Babila di Milano, nella rappresentazione della pièce "...... ha suonato in tutto il mondo collaborando inoltre in ambito teatrale con importanti attori quali Paola Gassman, Glauco Mauri e. Al termine del concerto, a tutti i presenti sarà ... Giuseppe Pambieri e Carlo Greco in scena con “Nota Stonata” di Didier Caron Dal 9 all’11 dicembre, al San Babila di Milano, andrà in scena “Nota Stonata”, di Diedier Caron, con protagonisti Giuseppe Pambieri e Carlo Greco; la regia è affidata a Moni Ovadia. Dal 17 al 29 genna ...Spettacoli-Eventi: La sala Keys di Pioppi, dopo lo spettacolo di apertura il 12 novembre su Ancel Keys E La Ricetta Dei Cent'anni e un interprete di ..