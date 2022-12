Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese protagonista di un colpo di scena? Stasera tutta la verità

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La puntata del Gf Vip 7 di questa sera riserverà undiinaspettato? Ecco cosa potrebbe paresecondo una serie di voci in giro sui social. Il percorso didentro la casa del Grande Fratello Vip, è sicuramente più scoppiettante di quello che immaginavamo all'inizio. Nonostante sia stato vicino ad una delle donne più chiacchierate nel nostro paese, si è presentato in maniera molto discreta volenteroso di stare quanto più lontano possibile da scandali e discussioni. Ci è voluto poco però per ribaltare tutto questo. I suoi avvicinamenti a più di una vippona lo hanno reso sicuramente il più corteggiato della casa. Hanno messo gli occhi su di lui Giaele de Donà, Antonella Fiordelisi e la bellissima spagnola Oriana Marzoli. Il tira e molla ...

...perché Micol è molto timida e non riesce a lasciarsi andare ripresa dalle telecamere del GF: "... "Me l'ha detto lei" , ha svelato Tavassi in confessionale con Luca Salatino eSpinalbese . ...Chi sono le sorelle diSpinalbese del Grande FratelloDella mamma disi conosce molto poco. La donna è giovanile e sembra quasi sua sorella (una volta Belen ha condiviso alcuni ...Dunque Antonino Spinalbese questa sera riceverà una bellissima sorpresa. Infatti a quanto pare la sorella Lucia è attesa come ospite durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 7. Ma ...Antonino Spinalbese è sempre più il protagonista di questo Grande Fratello Vip 7 . Ogni giorno è al centro delle dinamiche ...