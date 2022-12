Calcio | perché Sterling è tornato a casa | panico nell’Inghilterra ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo il comunicato di ieri della Football Association, in cui veniva annunciato il ritorno adi Raheemper motivi personali prima dell’ottavo di finale contro il Senegal, è uscita nelle scorse ore la verità su questa vicenda: la famiglia del giocatore dei Tre Leoni (ovvero la moglie e le tre figlie) ha subito una rapina a mano armata e così il classe 1994 ha dovuto lasciare immediatamente iin Qatar per volare in Inghilterra. Una situazione dunque molto grave, che ha sconvolto siasia l’ambiente circostante a lui. Secondo alcune fonti, dopo aver appreso la brutta notizia, Kane e compagni avrebbero contattato velocemente le proprie famiglie per rafforzare la sicurezza in, al fine di ridurre al minimo le possibilità di un’altra rapina. Ora ci sarà da capire se ...