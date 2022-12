Bonus sociale bollette e fasce di reddito | ecco come funziona

... nella sua forma attuale, la legge di Bilancio prevede: Unassunzione fino a 6.000 euro per i ... Approvato anche l'anticipo pensionistico ( Ape); Indicizzazione Istat degli assegni ...Per ilenergia , ad esempio sono state fissate delle soglie di Isee precise, per l'aumento dell'assegno unico la soglia Isee è stata tenuta molto larga, ma poi è stato introdotto un ...La legge di Bilancio 2023 ha rivisto il Bonus sociale per le bollette, ridisegnandone i perimetri pur mantenendo il focus sull’obiettivo principe, ossia quello di sgravare il più possibile i cittadini ...Il Bonus sociale per luce e gas tornerà nel 2023, in una veste potenziata, come strumento oramai essenziale per contrastare la crisi energetica in corso. La conferma arriva dal pacchetto di misure def ...