Via libera per Arteta? | scambio secco con la Juve?

L'Arera sta studiando un tagliando per l'agevolazione che è stata nuovamente potenziata e ampliata con ilal Ddl bilancio Per il bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio fisico e economico, arrivano due novità a valle della manovra approvata dal governo ...16.05Ue price cap petrolio russo Il Consiglio Ue ha approvato indefinitiva il price cap del petrolio russomare a 60 dollari al barile. Il provvedimento sarà in vigore da domani. L'Opec ...La stella del Psg, che ha saltato per infortunio le sfide contro Svizzera e Camerun, dovrebbe essere in campo nell'ottavo contro la Corea. Il ct: "Si ...Non si tratta di fare fin da subito un partito unico, spiega ai suoi l'ex premier: la proposta riceve l'approvazione dei presenti all'assemblea nazionale con un lungo applauso ...