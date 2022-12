Un forum tra Milano | Roma e Napoli La ricetta Piantedosi per la sicurezza

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il ministro dell'Interno, Matteo, dichiara guerra a illegalità e occupazioni abusive. Il ministro del governo Meloni annuncia la volontà di convocare una sorta ditra le aree metropolitane diper affrontare le spinose questioni della. Un "" per le metropoli, da, per risolvere le criticità delle aree metropolitane. Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo, in un'intervista al Messaggero. "Ai sindaci di queste metropoli ho già anticipato che attiverò a breve una sorta di, a me piace definirlo così, delle aree metropolitane. Che si tradurrà in sessioni specifiche in sede di Comitato nazionale ...