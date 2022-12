Adnkronos

Il Governatore ha partecipato alla convention ma quando succede lo scontro frontalei due forzisti è andato via da pochi minuti. Da quel momento succede di tutto. Marco Falcone prende il ...Di Daniele - 04/12/2022 'Dopo tutto quello che ho fatto per te...'a Domenica InMara Venier ed un ospite speciale. Ma il pensiero della conduttrice è per suo marito, che sta affrontando un momento complesso Uno 'smacco' nei confronti di una delle ... Scintille tra Miccichè e Falcone, 'Sei un imbroglione' 'Vattene' Momenti di tensione alla Festa Tricolore di Fdi a Catania dove c'è stato uno scontro dai toni molto accesi tra il coordinatore regionale di Fi Gianfranco Miccichè e l'assessore… Leggi ..."Dopo tutto quello che ho fatto per te..." Scintille a Domenica In tra Mara Venier ed un ospite speciale. Ma il pensiero della conduttrice è per suo marito, che sta affrontando un momento complesso ...