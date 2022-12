Sanremo 2023 | in gara gli Articolo 31 | sul palco dell’Ariston la reunion

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tra i big del Festival digli31, sull’attesadel duo che ha fatto la storia dell’hip hop italiano Tra i big del Festival digli31. Sull’attesadel duo che ha fatto la storia dell’hip hop italiano con hit generazionali come Spirale ovale o L’italiano medio. J-Ax e Dj Wlad presenteranno nella kermesse il singolo che farà parte del loro nuovo album a cui sono attualmente al lavoro, come hanno annunciato in un reel poco fa pubblicato sulle loro pagine Instagram. L'proviene da Spettacolo.eu.

J - Ax: 'Solo gli ottusi e i morti non cambiano opinione', tra ritorni ed esordi Da Marco Mengoni - in gara a dieci anni dalla vittoria con 'L'essenziale' - a Elodie , passando per ...Marco Mengoni a" l'artista parteciperà al 73esimo Festival didopo 10 anni dalla vittoria con il brano "Essenziale". Ecco la canzone con cui gareggia e la cover che presenterà nella serata ...Amadeus nell’edizione delle 13:30 di oggi, domenica 4 dicembre 2022, del Tg1, ha infatti comunicato i nomi dei ventidue Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico non ...Non finisce qui. A Sanremo 2023 ci sarà anche J-Ax, che per l’occasione rispolvererà il marchio degli Articolo 31, il duo composto insieme a Dj Jad con il quale a cavallo tra gli Anni ’90 e Duemila ...